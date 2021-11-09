"Стоим по два часа": алматинцы пожаловались на пробки на Кульджинском тракте

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Жители Алматы жалуются на пробки на пересечении Кульджинского тракта и улицы Бухтарминская. По словам горожан, из-за пробок пассажиры автобусов вынуждены выходить из общественного транспорта и преодолевать несколько километров пешком, передает корреспондент NUR.KZ.

Жалобу на постоянные пробки жители Алматы и Алматинской области опубликовали в паблике krispi.almaty в Instagram.

"На Кульджинке пробка сильная. Буквально два часа стоим. Люди выходят из автобусов и машин, чтобы пройти эти километры пешком. Из-за пробок постоянно опаздываем на работу. Пробки начинаются от поселка Панфилов в сторону города", - пишут пользователи соцсетей.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что на «аэропортовском кольце» ведется строительство трехуровневого путепровода с четырех и шестиполосным движением. На сегодняшний день завершается возведение одной из двух эстакад по Кульджинскому тракту протяженностью 784 м. В ноябре по ней планируют открыть движение.

"Строится 570-метровый туннельный проезд по улице Бухтарминская. На уровне земли предусмотрены все правосторонние съезды, а также выезд на дорогу по направлению в микрорайон Алатау. Развязка позволит исключить пересечения транспортных потоков.

Пропускная способность транспортной развязки по Кульджинскому тракту возрастет на 15%. По улице Бухтарминской - на 30%. Повысится мобильность порядка 350 тысяч жителей Турксибского района и пригородных населенных пунктов Алматинской области", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что улицы Тлендиева и Северное полукольцо пробьют до БАКАД в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941327-stoim-po-dva-chasa-almatintsy-pozhalovalis-na-probki-na-kuldzhinskom-trakte/