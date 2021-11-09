В правила дистанционного обучения в Казахстане внесли изменения

Иллюстративное фото: George Frey/Bloomberg/Getty Images

Министр образования и науки одобрил правки в правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям. Документ появился в информационно-правовой системе Zan.gov.kz.

Согласно приказу, вносящему правки, к организациям образования устанавливается ряд требований по предоставлению дистанционного обучения. Среди них – наличие бесперебойного подключения к сети Интернет, наличие средств оперативного доступа к информационным ресурсам, цифровым ресурсам, обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами и многое другое.

В документе уточняется терминология. Например, разъясняется, что следует понимать под дистанционным обучением, синхронным и асинхронным форматами обучения, цифровым следом обучающегося, онлайн-курсом и т. п.

В соответствии с документом, дистанционный формат обучения вводится в случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, а также в связи с неблагоприятными погодными условиями. Также уточняется, кому именно предоставляется такой формат обучения.

В правилах отмечается, что при дистанционном обучении сохраняется трудоемкость учебных дисциплин и видов учебной работы в соответствии с действующей программой.

Однако, например, при ЧС социального, природного и техногенного характера, в том числе связанных с заболеваниями, допускается изучение обучающимся большего объема академических кредитов с применением дистанционного обучения по программам академической мобильности и при реализации двудипломных и (или) совместных программ.

В этих же условиях профессиональная практика, исследовательская и экспериментальная работа, лабораторные и студийные занятия, осуществление которых невозможно в онлайн-формате, при переходе на дистанционное обучение переносятся на последующие академические периоды.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Приказ министра вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть, 19 ноября 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941323-v-pravila-distantsionnogo-obucheniya-v-kazahstane-vnesli-izmeneniya/