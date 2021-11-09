Пластиковые тюльпаны нашли еще в одном городе Казахстана (видео)

Фото: NUR.KZ

Еще одну "клумбу" с пластиковыми тюльпанами нашли в Казахстане. На этот раз в Таразе. Ранее похожее "Цветочное поле" раскритиковали в Актау. В акимате Тараза рассказали, когда у них в городе появилась инсталляция, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как нам известно, в Актау есть такой аким, который любит вот такие пластиковые тюльпанчики. Кажется, он не один. Аким Тараза тоже посадил пластиковые тюльпаны. Они еще не падают, но головок уже нет, в ужасном состоянии. Вот наш Казахстан", - отмечает, смеясь, автор видео.

Ролик прокомментировали в акимате Тараза.

"Данный вид оформления был установлен в сентябре текущего года предпринимателями за счет спонсорских средств в целях рекламирования продукции. Как известно, идентичное оформление появились в Актау позднее", - пояснила советник акима города Зарина Куатова.

Выезд из Тараза. Фото: NUR.KZ

Она сообщила, что на сегодняшний день в Таразе малые архитектурные формы установлены по обе стороны восточных ворот и близи ЦКЗ "Баласагун". Ухаживает за "клумбой" ТОО "Жасыл-Ел Тараз".

Возле ЦКЗ "Баласагун". Фото: NUR.KZ

"Фактов поломок выявлено не было. Каждодневно специалистами ответственной организации проводится проверка целостности оформления", - добавила Зарина Куатова.

Фото: NUR.KZ

Напомним, в октябре жители Актау раскритиковали пластиковые тюльпаны за 15 млн тенге. Позже стало известно, что искусственные цветы стали разваливаться. Аким города Нурдаулет Килыбай заявил, что если подрядчики не доведут работу до ума, то им не заплатят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941289-plastikovye-tyulpany-nashli-esche-v-odnom-gorode-kazahstana-video/