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Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на вторник, 9 ноября, сообщается на официальном сайте госметеослужбы РГП "Казгидромет".

Днем 9 ноября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с.

Петропавловск: днем 9 ноября ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

9 ноября в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный, днем на юго-востоке, востоке области порывы 15-20 м/с.

9 ноября утром и днем в северной половине Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

Кокшетау: 9 ноября утром и днем ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

9 ноября в Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

9 ноября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22 м/с, 10-11 ноября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22 м/с, порывы 25 м/с.

Ночью и утром 9 ноября на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на северо-западе области, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 9 ноября на западе и в центре Атырауской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере и на востоке области порывы 15-20 м/с.

9 ноября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Костанай: днем 9 ноября ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941175-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-sinoptiki-v-ryade-regionov-kazahstana/