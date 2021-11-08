Более 30 казахстанских вузов прекратили выпускать педагогов

Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане сократилось количество вузов, которые выпускают педагогов. Об этом сообщает Министерство образования и науки в своем официальном Telegram-канале.

По данным МОН, число таких вузов сократилось с 86 до 50. Кроме того, осуществлен возврат 138 приложений к лицензиям по педагогическим направлениям.

"Вопрос квалификации педагогов, которые в будущем будут работать с детьми, крайне важен для нас. Учеников в школах должны обучать профессионалы, любящие свое дело.

У нас есть вузы, которые осуществляют качественную подготовку будущих учителей. Тем не менее, результаты проверок в некоторых вузах неутешительны и показывают, что не все университеты соответствуют предъявляемым требованиям", – отметила глава Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

По ее словам, Министерство дает время для того, чтобы вуз провел работу над ошибками. И если вуз не улучшает качество своих услуг, то МОН принимает более жесткие меры, а именно – лишает его лицензии.

"Теперь у нас меньше вузов, которые будут выпускать педагогов. Но зато их будут готовить более конкурентоспособные вузы. Со временем это даст положительный эффект", – подчеркнула председатель Комитета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941155-bolee-30-kazahstanskih-vuzov-prekratili-vypuskat-pedagogov/