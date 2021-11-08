Казахстанка нашла брошенного сына спустя 35 лет

Кадр из видео: polisia.kz

Жительница Карагандинской области нашла сына, которого не видела целых 35 лет. Подробности этой истории озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

За время своей службы старший инспектор группы по защите женщин от насилия УП Бухар-Жырауского района Гульдана Умитбаева сталкивалась со многими изломанными человеческими судьбами.

Так, она рассказала историю, которая по праву могла бы стать очередным сюжетом для телепередачи "Жди меня".

В прошлом году инспектор встретила Галину Румянцеву, которая жила в селе Тузды. У 60-летней женщины не было документов, поэтому она не могла оформить пенсию.

Галина Михайловна жила с дочерью, которая нигде не работала и увлекалась алкоголем. Семья была поставлена на учет и относилась к категории неблагополучных, в связи с чем находилась под полицейским наблюдением.

Фото: polisia.kz

"Ситуация складывалась неблагополучно - дочь в этом году умерла, женщина фактически оказалась на улице. Чтобы ее документировать, мы поместили Галину Михайловну в кризисный центр поселка Кушокы.

Женщина искала родственников и сообщила мне, что у нее есть сын. Но она бросила его, когда мальчику было семь лет, и вышла замуж. После чего мать связь с ним не поддерживала. Я стала разыскивать ее сына Сергея Румянцева", - рассказывает Гульдана Умитбаева.

Инспектору удалось выяснить, что сейчас мужчина живет в селе Придорожное Костанайской области. Впервые за 35 лет Галина Михайловна по WhatsApp связалась с ним.

Увидев его после стольких лет разлуки, женщина дала волю слезам. Буквально недавно Сергей приехал в Бухар-Жырауский район и забрал мать к себе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941105-kazahstanka-nashla-broshennogo-syna-spustya-35-let/