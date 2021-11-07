Казахстанец стал победителем мирового чемпионата по брейкингу

Амир Закиров. Фото: instagram.com/redbullbcone

Казахстанец Амир Закиров, известный также под псевдонимом B-Boy Amir, стал победителем мирового чемпионата по брейкингу Red Bull BC One. Об этом сообщается на официальной странице организаторов конкурса.

Финал крупнейшего и самого престижного одиночного соревнования по брейкингу прошел вчера в Польше. Впервые в истории победителем турнира стал казахстанец – B-Boy Amir (Амир Закиров).

За звание сильнейшего брейкера боролись 16 участников из разных стран. В финале казахстанец встретился с соперником из Канады - B-Boy Phil Wizard.

"Я чувствую в себе огромную силу и очень рад, что смог проявить ее здесь, на сцене мирового финала. Наверное, самое сложное – оправдать ожидания своей команды, друзей, семьи. С одной стороны – это большая поддержка, но с другой – и большая ответственность, когда знаешь, что за тебя болеют все твои друзья и близкие.

Я много занимаюсь – обычно моя тренировка состоит из 10 раундов. У меня есть стратегия подготовки к баттлу: я изучаю участников, их стиль. Всегда делаю акцент на сложности, плотности и оригинальности движений, чтобы у зрителя не было времени передохнуть и было интересно смотреть. Я стараюсь продумывать каждое свое движение, чтобы оно удивляло, а выступление в целом вызывало шок и восторг", - поделился Амир.

Амиру Закирову 23 года, он родился в Петропавловске, но уже третий год живет в Москве.

Амир - неоднократный победитель мировых конкурсов и соревнований по брейкингу, танцует парень с 2009 года.

Брейкинг - динамичный акробатический стрит-танец. В 2020 году он был официально признан олимпийской дисциплиной и включен в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940923-kazahstanets-stal-pobeditelem-mirovogo-chempionata-po-breykingu/