Умер бывший министр просвещения Казахской ССР

Кажахмет Балахметов. Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov

Сегодня, 6 ноября, стало известно о смерти бывшего министра просвещения Казахской ССР Кажахмета Балахметова. Печальной вестью поделился глава Министерства образования и науки Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

"С большой скорбью получил известие о том, что сегодня ушел из жизни корифей отечественного образования, экс-министр просвещения Казахской ССР Кажахмет Балахметов", - написал министр.

Аймагамбетов отметил, что Кажахмет Балахметович внес неоценимый вклад в развитие образования в нашей стране. Он руководил сферой образования более 13 лет и уделял особое внимание вопросам обучения детей и молодежи.

"Наша последняя встреча состоялась этим летом, когда я поздравил Кажахмета Балахметовича с 95-летием. Он всегда отслеживал новости образования и делился своим опытом. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Кажахмета Балахметовича", - написал Асхат Аймагамбетов.

Кожахмет Балахметович Балахметов — ученый-педагог, историк, государственный и общественный деятель. Министр просвещения Казахской ССР в 1974—1987 годах. Народный учитель Казахской ССР, был отличником высшего образования СССР, отличником народного просвещения СССР и Казахской ССР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940903-umer-byvshiy-ministr-prosvescheniya-kazahskoy-ssr/