Еще один участок с односторонним движением появится в Нур-Султане

Одностороннее движение введут на проезде вдоль ЖК "Водно-зеленый бульвар" в Нур-Султане, сообщается в Instagram City Transportation Systems.
Участок с односторонним движением будет проходить от бульвара Нуржол до улицы Кунаева. Одностороннее движение вводится там с 13 ноября текущего года.
"Данное решение принято по многочисленным обращениям жителей жилого комплекса, в целях обеспечения беспрепятственного проезда транспорта и исключения блокирования движения", - отмечается в сообщении.
Водителей призвали быть бдительными и соблюдать ПДД.
Также была опубликована схема движения на указанном участке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940841-esche-odin-uchastok-s-odnostoronnim-dvizheniem-poyavitsya-v-nur-sultane/