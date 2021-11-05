Еще один участок с односторонним движением появится в Нур-Султане

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Одностороннее движение введут на проезде вдоль ЖК "Водно-зеленый бульвар" в Нур-Султане, сообщается в Instagram City Transportation Systems.

Участок с односторонним движением будет проходить от бульвара Нуржол до улицы Кунаева. Одностороннее движение вводится там с 13 ноября текущего года.

"Данное решение принято по многочисленным обращениям жителей жилого комплекса, в целях обеспечения беспрепятственного проезда транспорта и исключения блокирования движения", - отмечается в сообщении.

Водителей призвали быть бдительными и соблюдать ПДД.

Также была опубликована схема движения на указанном участке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940841-esche-odin-uchastok-s-odnostoronnim-dvizheniem-poyavitsya-v-nur-sultane/