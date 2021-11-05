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Телевидение и радио временно отключат в Казахстане из-за проведения планово-профилактических работ, сообщается в официальном Telegram-канале МИОР РК.

Отключение запланировано на 11 ноября. С 3:00 до 17:00 в этот день будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

Как предупредили в ведомстве, во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

Такие работы проводят ежеквартально, подчеркивается в сообщении. Отмечается, что они необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940838-televidenie-i-radio-vremenno-otklyuchat-v-kazahstane/