Участковые пункты полиции появятся в жилых комплексах Алматы

Участковый. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Участковые пункты полиции теперь будут располагаться в жилых комплексах Алматы. Первой "ласточкой" такого решения стал пункт полиции в микрорайоне Акбулак Алатауского района, расположенный в ЖК "Алмалы", передает NUR.KZ.

По словам первого заместителя начальника ДП Алматы полковника полиции Нурлана Алмасбекова, еще на этапе строительства ЖК выделяются средства на выкуп помещения на первом этаже жилого дома. Это удобно тем, что полицейские находятся в шаговой доступности для населения.

Нурлан Алмасбеков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Основным критерием оценки деятельности сотрудников полиции является уровень доверия населения. Достижение этого индикатора – кропотливая, сложная работа, требующая решения целого комплекса задач: создание сервисной модели полиции, решение принципа шаговой доступности, открытости для обратной связи населения и многое другое", - сообщил Алмасбеков.

Так, на сегодня на территории Алатауского район запущен пилотный проект сервисной модели полиции. Работа проводится совместно с акиматом, прокуратурой и общественными организациями. А в рамках внедрения принципа шаговой доступности полиции созданы модульные посты, куда алматинцы могут обратиться в любое время суток. Планируется в этом году открыть еще 7 модульных постов.

Участковый пункт полиции.Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В целом акиматом города разработана трехлетняя программа, и в течение трех лет планируется приобрести помещения для 36 участковых пунктов полиции. На сегодня это - треть от имеющихся участковых пунктов - всего их 102.

Особенность именно этого участкового пункта - при строительстве ЖК заранее закладываются средства на приобретение пункта и по мере ввода в эксплуатацию в большом районе появляется участковый пункт полиции с отдельным, не через подъезд, входом", - сообщил полковник полиции.

Участковый пункт полиции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он отметил, что найти помещение для участкового пункта в мегаполисе сложно, а потому покупка его в ЖК - оптимальный вариант. До конца года будут открыты еще девять таких пунктов, три из которых будут располагаться в Алатауском районе.

В каждом участковом пункте работают три-пять участковых инспекторов, которые ведут прием граждан с 18.00 до 22.00 в любой день недели, независимо от праздников и выходных.

"В прошлом году мы еще шесть участковых пунктов приобрели, два из которых совмещены с жильем, где проживают и работают участковые. Это удобно и для полицейских, и для жителей", - объяснил Алмасбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940767-uchastkovye-punkty-politsii-poyavyatsya-v-zhilyh-kompleksah-almaty/