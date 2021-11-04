Студентка колледжа пропала в Нур-Султане

Иллюстративное фото: Getty Images/ Yaraslau Saulevich

16-летняя девушка пропала в Нур-Султане. Стражи порядка смогли найти пропавшую несовершеннолетнюю студентку колледжа, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В дежурную часть УП района "Сарыарка" 2 ноября поступило сообщение о пропаже 16-летней девушки. Обратившийся мужчина рассказал, что в последний раз студентку видели, когда она выходила из колледжа по проспекту Женис.

Как оказалось, подросток уже не раз уходила из дома.

В поисках приняли участие стражи порядка и волонтеры. Вскоре девушку нашли. Ее вернули домой. Сотрудниками ювенальной полиции данная семья взята на контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940481-studentka-kolledzha-propala-v-nur-sultane/