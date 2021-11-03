Кучи мусора возле сакских курганов в Алматы сняли на видео

Мусор у курганов. Кадр из видео: 24.kz

Возле древних сакских курганов в Алматы свалили кучи мусора, при этом объект официально находится под охраной государства.

Как передает телеканал "Хабар 24", местные власти уверяют, что весь мусор из зоны древних царских могильников в Алатауском районе они убирают каждую неделю.

Тем не менее, исторический объект оказался больше похож на свалку.

Отмечается, что данные памятники относятся к железному веку. Их создали в V-III веках до нашей эры. Принадлежали курганы сакам-тиграхауда.

Общественница Ольга Гумирова заявила, что люди приезжают отдыхать и оставляют после себя мусор.

"Я немало поездила по миру, в том числе бывала в европейских археологических парках, и видела, как там относятся к своему историко-культурному наследию. Там любой камушек исторический – он облюбован, приведен в порядок. Вокруг него территория обустроена. И всё это реально охраняется государством.

Почему у нас нельзя это сделать, я не понимаю? Вот сюда явно приезжают люди отдыхать. Ну, сделайте для них место отдыха. Пусть здесь будут охранники, фонари", - возмутилась Гумирова.

Местные власти в ответ заявили, что неохраняемых участков в Алатауском районе много и за всеми сразу проследить они не в силах.

По их словам, местные жители сбрасывают мусор у курганов ночью, поэтому задержать и привлечь их к ответственности сложно.

Тем не менее, чиновники пообещали очистить территорию за два дня.

"Мы только на прошлой неделе здесь убрали весь мусор. Теперь снова будем искать специальный транспорт. Проведем уборку не только тут, но и в других местах, куда сбрасывают отходы. Везде уберем", - заверил глава отдела благоустройства акимата Алатауского района Едилжан Нарматов.

По данным телеканала, сейчас в Алматы насчитывается 169 историко-культурных памятников, охраняемых государством. 13 из них - археологические.

Ольга Гумирова настаивает на том, что данные сакские курганы тоже входят в список памятников местного значения и должны охраняться.

"К сожалению, эти сакские курганы огородить мы не сможем. А все потому, что они слишком далеко расположены друг от друга. Расстояние между ними составляет 500, а то и 600 метров. Мы постараемся найти какое-либо решение совместно с городскими властями", - заявил замдиректора Алматинской ассоциации музеев Сержан Саров.

В Алатауском районе таких памятников железного века два. Они не разграблены и до конца не исследованы. По мнению археологов, здесь можно сделать немало сенсационных открытий, но даже с учетом данных обстоятельств их не охраняют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940431-kuchi-musora-vozle-sakskih-kurganov-v-almaty-popali-na-video/