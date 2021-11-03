Найдена пропавшая более двух месяцев назад 17-летняя жительница Алматинской области

Фото: instagram.com/police_almobl

17-летнюю жительницу Алматинской области искали более двух месяцев родственники и полицейские. Об этом сообщается на официальной странице ДП региона в Instagram.

12 сентября в дежурную часть Карасайского РУП поступило заявление от 21-летней жительницы Алматы. Она рассказала, что днем 15 августа ушла из дома ее 17-летняя сестра, проживавшая с бабушкой в селе Иргели, и с тех пор о ней ничего неизвестно.

В поисках девушки участвовали правоохранители, общественные помощники и волонтеры.

Были опрошены родственники, друзья, одноклассники, соседи. Проверялись автостанции, гостиницы, съемные квартиры, торговые центры, ночные клубы, крестьянские хозяйства, строительные площадки, парки, канализационные коллекторы, дачные массивы и другие места.

В итоге оперативники ОКП УП Карасайского РУП Айдос Садыков и Мейр Бирлик установили местонахождение разыскиваемой. Она оказалась на станции Акшолак в Жамбылской области.

Выехав на место, сотрудники нашли беглянку и вернули бабушке. По словам несовершеннолетней, она сбежала из дома из-за ссоры с сестрами. Устроилась на работу официанткой и проживала в съемной квартире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940312-naydena-propavshaya-bolee-dvuh-mesyatsev-nazad-17-letnyaya-zhitelnitsa-almatinskoy-oblasti/