Снег, метель и гололед: в ряде областей Казахстана резко похолодает

Иллюстративное фото: Sergei Krasnoukhov/TASS/Getty Images

Синоптики РГП "Казгидромет" предупредили о надвигающихся штормах жителей сразу нескольких областей и городов. Соответствующий прогноз появился на официальном сайте метеослужбы.

Погода в областях

Ночью 3 ноября в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на северо-востоке – сильный снег. В северной половине области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер в северной половине области достигнет скорости 15-20 м/с, возможны порывы до 23 м/с. Также ожидается резкое понижение температуры до 8-13 градусов, на северо-востоке – до 16-ти мороза.

На севере Западно-Казахстанской области ночью и утром 3 ноября ожидается туман.

На северо-востоке Алматинской области 3 ноября днем ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

4 ноября в Алматинской области ожидается снег, на востоке и юге – сильный снег. На востоке и юге области ожидаются туман и гололед. На востоке области скорость ветра составит 15-20 м/с, порывы – 23-28 м/с. Ожидается значительное понижение температуры воздуха ночью до 5-10 градусов, на севере области и в горных районах – до 13-ти, днем – до 2-7 градусов, на севере области и в горных районах – до 10 градусов мороза.

На севере и западе Туркестанской области 3 ноября ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 23 м/с.

4 ноября в южных, горных и предгорных районах области ожидаются осадки (дождь, снег), в горах – сильный снег. Скорость ветра составит 15-20 м/с, на севере, западе и в горных районах области – 23-28 м/с, днем на горных перевалах – 30 м/с и более.

В этот же день в Туркестанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 градусов, на севере области – до 8 градусов мороза, днем – до 0-5 градусов тепла, на севере и в горных районах области – до 3-х мороза.

4 ноября в Жамбылской области на северо-востоке и юго-западе ожидается снег, в горных районах - сильный снег. На северо-востоке, юго-западе области, в горных районах ожидаются туман, гололед, низовая метель. 4 ноября, а также ночью 5 ноября ожидается усиление ветра на юго-западе и северо-востоке области до 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с.

В этот же день ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 5-10-ти, на севере области, горных районах – до 13-ти мороза, днем – до 2-7 градусов минус, на севере области, горных районах – до 10-ти мороза.

Ночью и днем 3 ноября на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер до 15-20 м/с, в центре области – до 23 м/с.

Ночью на востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, западе и востоке области ожидаются туман и гололед.

На севере и востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед и низовая метель. На западе, востоке, в центре области ветер усилится до 15-20 м/с.

Ночью и утром 3 ноября на севере Костанайской области ожидается туман. На юге области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Погода в городах и мегаполисах

Усть-Каменогорск: 3 ноября ожидается ветер до 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 8-10 градусов мороза.

Семей: ночью и утром 3 ноября ожидается туман. Скорость ветра составит 7-12 м/с, порывов – 15-18 м/с. Ночью температура резко снизится до 8-10 градусов мороза.

Шымкент: 4 ноября ожидаются осадки, временами – сильные осадки (дождь, снег). Скорость ветра составит 15-20 м/с, порывов – 25 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 1-3 градусов тепла.

Туркестан: днем 3 ноября ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. 4 ноября скорость ветра составит 15-20 м/с, порывов – 25 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 1-3 градусов тепла.

Тараз: ночью и утром 4 ноября ожидаются туман, гололед, низовая метель. Порывы ветра достигнут скорости 15-20 м/с, временами – 23 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 8-10 градусов, днем – до 4-6-ти мороза.

Кызылорда: днем 3 ноября ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Караганда: ночью 3 ноября ожидается гололед.

Жезказган: 3 ноября ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940199-sneg-metel-i-gololed-v-ryade-oblastey-kazahstana-rezko-poholodaet/