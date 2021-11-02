Снег ожидается в Алматы в ближайшие два дня

Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В ближайшие дни в Алматы ожидается снег – такие данные предоставили специалисты "Казгидромета" на официальном сайте метеослужбы.

Согласно прогнозу, в ночь на 3 ноября в южной столице осадков не ожидается, температура воздуха составит от +2 до +4 градусов.

Днем в среду ожидается переменная облачность, к вечеру – осадки (дождь и снег), температура воздуха составит в районе +10…+12 градусов.

Снегопад продолжится и ночью 4 ноября, временами он может усиливаться. Температура воздуха составит от -6 до -8 градусов. Ожидается туман и гололед.

Днем 4 ноября, если верить прогнозу, снег продолжит идти. Ожидаются туман с гололедом и порывы ветра до 13 м/с, температура поднимется до -3…-5 градусов.

ДЧС в связи с непогодой обратился к горожанам.

"ДЧС рекомендует не экономить время на парковке и не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Найдите максимально безопасное место, лучше – на специальных парковочных местах", – предупредили в ДЧС Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940177-sneg-ozhidaetsya-v-almaty-v-blizhayshie-dva-dnya/