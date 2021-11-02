На сколько изменилось население Казахстана с начала года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По состоянию на 1 октября численность населения в стране составила 19 062 666 человек, прирост населения с начала этого года составил 183 114, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

Самыми густонаселенными регионами оказались город Алматы (2 012 614 человека), а также Алматинская (2 099 986) и Туркестанская области (2 066 567), наименее населенными – Северо-Казахстанская (539 386), Западно-Казахстанская (664 659) и Атырауская области (665 287).

По темпам прироста населения лидируют три города республиканского значения – Нур-Султан (+38 962 человека), Алматы (+35 356) и Шымкент (+30 293), чуть с меньшим отрывом – Алматинская (+22 019) и Туркестанская области (+21 825).

Наибольший отток населения зафиксирован в Восточно-Казахстанской (-4 856), Костанайской (-4 705) и Северо-Казахстанской областях (-4 349).

Незначительно изменилась численность населения в Акмолинской области – с начала 2021 года из региона убыло 302 человека.

Численность городского населения с начала года выросла на 1,37 процента, достигнув отметки в 11 303 644 жителей. Незначительно выросла и численность сельского населения – на 0,40 процента, добравшись до показателя в 7 759 022 сельчан.

Отметим, что со вчерашнего дня начался контрольный обход в рамках переписи населения. Он проводится с целью проверки полноты учета населения и достоверности качества данных, и продлится до 8 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940139-na-skolko-izmenilos-naselenie-kazahstana-s-nachala-goda/