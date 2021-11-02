Пропавшего более двух месяцев назад мужчину нашли в ВКО

Фото: ДП ВКО

Найден мужчина, пропавший более двух месяцев назад. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Сейчас в республике проводится ОПМ "Участок", в рамках которого полицейские обходят крестьянские хозяйства. На днях эта работа принесла положительный результат.

При проверке одной из ферм в Жарминском районе стражи порядка нашли 45-летнего мужчину, который на протяжении двух месяцев числился в списках пропавших без вести.

Выяснилось, что он потерял телефон. Даже не думал, что его ищут родственники и беспокоятся о его судьбе.

В настоящее время мужчина находится дома со своими близкими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940128-propavshego-bolee-dvuh-mesyatsev-nazad-muzhchinu-nashli-v-vko/