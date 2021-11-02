"40 женщин сократили": бывшая сотрудница аэропорта Алматы рассказала об увольнениях

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Бывшая сотрудница аэропорта Алматы рассказала о своем увольнении из воздушной гавани. По словам Зауреш Байболовой, вместе с ней ушли порядка 40 человек. Сейчас женщина, находясь в предпенсионном возрасте, не может устроиться на работу и вернуться в аэропорт, передает NUR.KZ.

"Я пришла в аэропорт в 2003 году маляром, потом перевелась дежурным диктором в справочную. Последние три года я работала старшим диспетчером, а затем нас расформировали, порядка 40 женщин сократили. Многие из них предпенсионного возраста. И никакую работу не предоставили.

Все это случилось при Ержанове (Болат Ержанов - президент аэропорта Алматы с 2018 по 2021 годы - прим. ред.), до него все было нормально, но он развалил аэропорт. Мы думали, он будет лояльно относиться к сотрудникам, так как работал ранее, но он поставил своих друзей и знакомых вице-президентами", - говорит Зауреш.

Работу Зауреш потеряла полтора года назад. Зауреш уверяет, часть сотрудниц имела соответствующее образование, но им предложили перевестись на должность техничек.

"В нашей службе образование необязательно, главное, знать английский язык. Девчонок с авиационным образованием никуда не перевели - максимум предложили работать техничками, а некоторые даже и на должность уборщиц не смогли перевестись.

Когда я пошла в транспортную прокуратуру и планировала написать заявление, предлагала это сотрудницам, меня перевели в службу, отвечающую за ремонт самолетов. Это было сделано специально, я считаю, так как через три месяца эту службу тоже расформировали. Потом начался карантин, а после меня отправили в службу досмотра. Там надо было сдать экзамен по тому, что можно провозить, а что - нет. И сделали так, чтобы мы не прошли экзамен - вице-президент по персоналу дала такое распоряжение", - заявила Зауреш.

По ее словам, после этого ей сказали написать заявление об увольнении по собственному желанию.

"Мне 57 лет, я вдова, но на это никто не смотрит. Мне говорили, что я якобы человек Кульсеитова, нашего вице-президента, но ранее он был начальником диспетчерской службы, он и курировал нас. Но я-то устроилась на работу в аэропорт давно, а на должность диспетчера пришла, когда ушла на пенсию другая женщина, работавшая до меня.

Я видела, как отдел кадров принимает на работу - на резюме указывают, чей это человек. При мне девчонки и подарки в отдел кадров носили", - утверждает Зауреш Байболова.

Сейчас она находится без работы - устроиться на новое место, отмечает она, сложно из-за возраста, а до пенсии еще далеко. Вернуться в аэропорт не получится, считает она.

"Кадровые вопросы все равно решает все тот же человек, что и раньше. До сих пор девчонок вызывают из декрета и просят написать заявление по собственному желанию", - заявила женщина.

В аэропорту Алматы сообщили, что претензии сотрудников в адрес АО «Международный аэропорт Алматы» являются необоснованными. Сотрудники были уволены по их собственной инициативе. Трудовые договоры с ними были расторгнуты в рамках Трудового Кодекса Республики Казахстан согласно п.п. 5, ст.49.

Между тем, ранее сообщалось, что бывшие работники службы грузовых перевозок аэропорта Алматы пожаловались на то, что их вынудили массово написать заявления об увольнении по собственному желанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940105-40-zhenschin-sokratili-byvshaya-sotrudnitsa-aeroporta-almaty-rasskazala-ob-uvolneniyah/