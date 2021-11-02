Экс-работники аэропорта Алматы заявили, что их заставили уволиться

Аэропорт города Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Бывшие работники службы грузовых перевозок аэропорта Алматы пожаловались на то, что их вынудили массово написать заявления об увольнении по собственному желанию, передает телеканал КТК.

По словам бывших сотрудников аэропорта, им ничего не объяснили и не предупредили заранее об увольнениях. Они обратились в Авиационную транспортную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

"Нам позвонили из отдела кадров и вызвали всех. Нас было семь человек, вызвали всех в отдел кадров. В отдел кадров мы приехали, уже были готовы трудовые книжки с печатями о том, что мы ушли по собственному желанию, готовый приказ на увольнение и готовое заявление в напечатанном виде.

Мы подписали заявления с вопросом: "На каких основаниях мы уходим?" Нам сказали, что: "Вам никто не поможет. Вы должны покинуть свои рабочие места", - рассказала журналистам бывший сотрудник службы грузовых перевозок Галина Такобаева.

По словам женщины, она и четыре специалиста из того же отдела написали заявления и покинули рабочие места.

Экс-работники уверяют, что в случае неповиновения их угрожали уволить по статье. По данным телеканала, вскоре места ушедших заняли вновь набранные люди.

По словам бывших сотрудников, многие из них работали в воздушной гавани больше 10 лет. Большинство имеют авиационное образование. Некоторым из них осталось совсем немного до пенсии, поэтому найти себе новую работу будет крайне сложно.

Люди потребовали, чтобы их восстановили на прежние должности или предложили другие варианты.

В свою очередь, администрация аэропорта настаивает на том, что все сотрудники уволились оттуда добровольно.

"Согласно последнему обращению бывших сотрудников Международного аэропорта Алматы, сообщаем, что данные претензии в адрес АО "Международный аэропорт Алматы" являются необоснованными.

Сотрудники были уволены по их собственной инициативе. Трудовые договоры с ними были расторгнуты в рамках Трудового кодекса Республики Казахстан – согласно подпункту 5 статьи 49", - заявила глава пресс-службы аэропорта Найля Жабагина.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940052-eks-rabotniki-aeroporta-almaty-zayavili-chto-ih-zastavili-uvolitsya/