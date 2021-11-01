МВД обратилось к казахстанцам из-за плохой погоды

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Полицейские обратились к казахстанским водителям с призывом не игнорировать сообщения об ухудшении погодных условий, а также избегать дальних поездок в ближайшие дни, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Стражи порядка напомнили, что в ближайшие дни на территории республики прогнозируется похолодание, усиление ветра, туман и осадки, на дорогах возможна гололедица, которая влечет увеличение тормозного пути.

"С наступлением осеннее-зимнего периода вождение становится гораздо более опасным, в это время года необходимо быть предельно внимательным и осторожным.

Важно соблюдать скоростной режим, а также безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге", - говорится в сообщении МВД.

Полицейские призвали казахстанцев заранее планировать дальние поездки на автомобилях с учетом погодных условий, при необходимости пользуясь другим видом транспорта.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в Казахстане ожидается похолодание до 10-20 градусов мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940018-mvd-obratilos-k-kazahstantsam-iz-za-plohoy-pogody/