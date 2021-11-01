До 20 градусов мороза: сильное похолодание ожидается в Казахстане в ближайшие дни

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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в стране на ближайшие три дня - со 2 по 4 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так, в период со 2 по 3 ноября над Казахстаном будут проходить атмосферные фронты, вместе с которыми ожидается выпадение осадков (дождь с переходом в снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель.

Вместе с тем, уже 3-4 ноября в южных и юго-восточных регионах выпадут сильные осадки.

К концу указанного периода к территории республики сместится холодный Северо-Западный антициклон, с приходом которого осадки прекратятся и произойдет сильное похолодание:

на северо-западе : ночные температуры понизятся до 5-15 мороза;

: ночные температуры понизятся до 5-15 мороза; на севере , в центре , на востоке : до 10-20 мороза;

, в , на : до 10-20 мороза; на юге : до 3-13 мороза;

: до 3-13 мороза; на юго-востоке: до 7-16 мороза.

Лишь на западе Казахстана весь указанный период будет погода без осадков.

Как указано на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, ночью температура снизится до 1-3 градусов тепла.

На территории Нур-Султана 2 ноября будет дождь со снегом, температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса с дальнейшим понижением.

В Шымкенте прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут 14-16 градусов тепла, ночью - от 0 до 2 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939931-do-20-gradusov-moroza-silnoe-poholodanie-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/