До 20 градусов мороза: сильное похолодание ожидается в Казахстане в ближайшие дни

Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в стране на ближайшие три дня - со 2 по 4 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Так, в период со 2 по 3 ноября над Казахстаном будут проходить атмосферные фронты, вместе с которыми ожидается выпадение осадков (дождь с переходом в снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель.
Вместе с тем, уже 3-4 ноября в южных и юго-восточных регионах выпадут сильные осадки.
К концу указанного периода к территории республики сместится холодный Северо-Западный антициклон, с приходом которого осадки прекратятся и произойдет сильное похолодание:
- на северо-западе: ночные температуры понизятся до 5-15 мороза;
- на севере, в центре, на востоке: до 10-20 мороза;
- на юге: до 3-13 мороза;
- на юго-востоке: до 7-16 мороза.
Лишь на западе Казахстана весь указанный период будет погода без осадков.
Как указано на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, ночью температура снизится до 1-3 градусов тепла.
На территории Нур-Султана 2 ноября будет дождь со снегом, температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса с дальнейшим понижением.
В Шымкенте прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут 14-16 градусов тепла, ночью - от 0 до 2 градусов тепла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939931-do-20-gradusov-moroza-silnoe-poholodanie-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/