Дикого кабана держали в одном из частных домов на окраине Алматы (фото)

Сотрудники природоохранной полиции. Фото: polisia.kz

Сотрудники природоохранной полиции Алматы обнаружили дикого кабана, которого содержали в одном из домов садоводческого общества "Аксайский медик" на окраине Алматы. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Глава УП Наурызбайского района Дидар Аханов сообщил, что с 20 октября по 19 ноября проводится ОПМ "Браконьер".

В рамках мероприятия полиция и территориальные органы Комитета лесного хозяйства и животного мира создали оперативно-поисковые группы.

В случае с обнаружением дикого кабана, по словам Аханова, к ответственности по статье 389, часть 1 КоАП РК привлекли 70-летнего гражданина. Материалы дела для принятия решения направят в суд.

Дикий кабан. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939965-dikogo-kabana-derzhali-v-odnom-iz-chastnyh-domov-na-okraine-almaty-foto/