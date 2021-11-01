Зажатую между постройками собаку спасли в Мангистау (фото)

Фото с места событий: Lada.kz

Собака застряла в щели между кирпичными постройками в Мангистау. На помощь животному пришли спасатели.

Инцидент произошел накануне днем в селе Ак Еспе Мунайлинского района. Собака застряла в щели между двумя сараями, выбраться самостоятельно она не могла, пишет "Лада".

Фото с места событий: Lada.kz

Хозяева питомца тоже не знали, как помочь ей, поэтому позвонили в службу спасения. На место прибыли два главных спасателя: кинолог Канат Уалиханов и Алтай Курбанбаев. Кинолог смог войти в контакт с попавшим в беду питомцем.

Чтобы вызволить животное, потребовалось воспользоваться отбойным молотком. Собаку удалось освободить. Животное не пострадало.

Фото с места событий: Lada.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939919-zazhatuyu-mezhdu-postroykami-sobaku-spasli-v-mangistau-foto/