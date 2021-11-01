Какой будет погода в ноябре в Казахстане, рассказали синоптики

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики озвучили консультативный прогноз погоды на ноябрь этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, в начале первой декады на севере, востоке и в центре Казахстана, с 03 ноября в южных регионах страны, в конце декады - в северо-западной половине республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя и снега, с туманами, гололедными явлениями, усилением ветра (в северной половине с низовой метелью).

3-4 ноября большая часть республики будет под влиянием обширного холодного антициклона, смещающегося с районов Карского моря, прогнозируется морозная по-настоящему зимняя погода (за исключением западных регионов) с понижением температуры воздуха:

на западе Казахстана ночью от 0,+8°С до -5+2°С , днем от +10+18°С до 0,+10°С ;

до , днем от до ; в северо-западной половине, в центре и на востоке страны ночью от -5+5°С до -5-15°С , на крайнем востоке до -20°С, днем от +2+8°С до -3-10°С ;

до , на крайнем востоке до днем от до ; на юге и юго-востоке РК ночью от -3+5°С до -1-13°С, днем от +10+16°С до -5+3°С.

Но уже с середины периода ожидается постепенное повышение температурного фона.

"В первой половине второй декады погоду на большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон, в связи с чем ожидается неустойчивый характер погоды: вновь пройдут осадки (преимущественно в виде снега), с порывистым ветром, метелью. Затем с проникновением холодных воздушных масс территории России предполагается понижение температурного фона в конце второй, в начале и в конце третьей декады", - сообщили синоптики.

По данным метеорологов, на севере, северо-западе, востоке и в центре республики в самые холодные дни столбики термометров возможно опустятся в ночные часы до -17-25°С, днем до -8-13°С, а на западе, юге и юго-востоке страны – ночью до -5-17°С, днем до -2-7°С.

При ослаблении морозов в северной половине страны в дневные часы температура воздуха будет в пределах слабоположительных значений, в южной половине воздух прогреется до +3+12°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939892-kakoy-budet-pogoda-v-noyabre-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/