Казахстанца, который не вернулся своим рейсом из Турции, нашли в полицейском участке

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Гражданин РК не вернулся на родину своим рейсом и перестал выходить на связь. Пропавшего мужчину удалось найти. Он находился в полицейском участке, сообщил на своей официальной странице в Fаcebook чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы.

Он распространил информацию Генконсульства РК касательно инцидента с нашим соотечественником. Как оказалось, 25 октября текущего года мужчина должен был вернуться в Казахстан. Он пропустил рейс, а после не объяснил родным своего местонахождения, но в его манере речи близкие заметили изменения.

28 октября связь с оставшимся в Турции казахстанцем прервалась.

Близкие обратились в Генконульство РК в Стамбуле за помощью. В МИД Турции была направлена соответствующая нота, а в правоохранительные органы - запрос о розыске гражданина.

Кроме того, по инициативе активных граждан в социальных сетях была начата акция по поиску нашего соотечественника, говорится в сообщении ведомства.

30 октября выяснилось, что гражданин находится в одном из полицейских участков провинции Коджаели.

В Турцию из Казахстана прибыла мать мужчины. Она забрала своего сына. Граждане готовятся вернуться на родину, отметили в Генконсульстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939844-kazahstantsa-kotoryy-ne-vernulsya-svoim-reysom-iz-turtsii-nashli-v-politseyskom-uchastke/