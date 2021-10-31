Информацию о задержании главы полиции Кызылорды опровергли в ДП региона

Иллюстративное фото: ДП СКО

Появившуюся в СМИ информацию о задержании начальника управления полиции Кызылорды опровергли в Департаменте полиции Кызылординской области.

"Опубликованная информация, касающаяся начальника управления полиции Кызылорды Агадилова Н., не соответствует действительности. Он находится в очередном трудовом отпуске, какие-либо процессуальные меры в отношении него на сегодняшний день не принимались", - сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента.

В пресс-службе также отметили, что руководство департамента полиции Кызылординской области считает, что любые случаи, связанные с незаконными действиями сотрудников полиции являются вопиющими и недопустимыми, и всегда придерживается принципиальной позиции очищения своих рядов от таких руководителей и сотрудников.

"На постоянной основе проводится комплексная работа по принятию мер по укреплению служебной дисциплины и законности, противодействию коррупции среди личного состава", - подчеркнули в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939826-informatsiyu-o-zaderzhanii-glavy-politsii-kyzylordy-oprovergli-v-dp-regiona/