Правообладатели наследия Элвиса Пресли подали в суд на разработчиков музыкального ИИ
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Правообладатели творческого наследия Элвиса Пресли обратились в суд с иском против компании Suno, обвинив популярный ИИ-сервис в незаконном копировании голоса и композиций музыканта, пишет The Blast.
В исковом заявлении утверждается, что разработчики генератора музыки использовали сотни треков легендарного артиста для обучения своих алгоритмов без официального разрешения. По словам истцов, функционал платформы позволяет пользователям свободно создавать композиции, которые в точности имитируют уникальный тембр голоса и стиль исполнения короля рок-н-ролла.
Юристы наследников подчеркнули, что подобные действия нарушают закон штата Теннесси ELVIS Act, принятый специально для защиты внешности, образа и голоса исполнителей от несанкционированного клонирования искусственным интеллектом. Авторы иска заявили о фактической краже идентичности легендарного музыканта и потребовали запретить дальнейшее использование его голоса, а также выплатить компенсацию за нарушение авторских прав.
Представители Suno претензии отвергли, заявив, что платформа запрещает создавать запросы с прямым указанием имен артистов и применяет автоматическую фильтрацию контента. Это разбирательство стало частью волны судебных споров между владельцами музыкальных каталогов и ИИ-компаниями, стремящимися монетизировать генерацию звука.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2453934-pravoobladateli-naslediya-elvisa-presli-podali-v-sud-na-razrabotchikov-muzykalnogo-ii/
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