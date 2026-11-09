Правообладатели наследия Элвиса Пресли подали в суд на разработчиков музыкального ИИ

Правообладатели творческого наследия Элвиса Пресли обратились в суд с иском против компании Suno, обвинив популярный ИИ-сервис в незаконном копировании голоса и композиций музыканта, пишет The Blast.

В исковом заявлении утверждается, что разработчики генератора музыки использовали сотни треков легендарного артиста для обучения своих алгоритмов без официального разрешения. По словам истцов, функционал платформы позволяет пользователям свободно создавать композиции, которые в точности имитируют уникальный тембр голоса и стиль исполнения короля рок-н-ролла.

Юристы наследников подчеркнули, что подобные действия нарушают закон штата Теннесси ELVIS Act, принятый специально для защиты внешности, образа и голоса исполнителей от несанкционированного клонирования искусственным интеллектом. Авторы иска заявили о фактической краже идентичности легендарного музыканта и потребовали запретить дальнейшее использование его голоса, а также выплатить компенсацию за нарушение авторских прав.

Представители Suno претензии отвергли, заявив, что платформа запрещает создавать запросы с прямым указанием имен артистов и применяет автоматическую фильтрацию контента. Это разбирательство стало частью волны судебных споров между владельцами музыкальных каталогов и ИИ-компаниями, стремящимися монетизировать генерацию звука.

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