Гастроли звезд Comedy Club запретили в Узбекистане
Гастроли участников Comedy Club запретили в Узбекистане - это уже второй случай, когда в стране отменяют выступление российских комиков, передает SHOT.
Решение принял Минкульт Узбекистана. Издание пишет, что начало нынешнему запрету было положено еще в 2023 году. Тогда выступление звезд отменили по "техническим причинам". Об этом авторам рассказали организаторы.
Они также сообщили, что тогда получили письмо от министерства, в котором указывалось, что семейные, супружеские, мужские и женские отношения, которые демонстрируются в шоу, противоречат национальной духовности.
Отмечается, что подобные случаи не являются редкостью - ранее отменили выступления Григория Лепса, Ирины Дубцовой, Дианы Арбениной и Земфиры.
Также, как заявляют организаторы, программы звезд проверяют и даже просят подредактировать, чтобы они соответствовали моральным нормам. Например, комика Алексея Щербакова попросили убрать некоторые шутки из его концерта.
Как заявили организаторы, они теряют до 90% доходов из-за подобных запретов.
На официальном сайте Comedy Club Production говорится, что шоу "Comedy Club" появилось в эфире ТНТ в 2005 году. Создатели шоу: Артур Джанибекян, Арташес Саркисян, Гарик Мартиросян, Артак Гаспарян, Артур Тумасян, Павел Воля, Гарик Харламов.
Отмечается, что шоу славилось смелыми шутками, актуальными темами и неожиданными гостями.
В 2017 году Comedy Club получил премию ТЭФИ в номинации "Юмористическая программа".
