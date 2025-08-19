Гастроли звезд Comedy Club запретили в Узбекистане

Гастроли участников Comedy Club запретили в Узбекистане - это уже второй случай, когда в стране отменяют выступление российских комиков, передает SHOT.

Решение принял Минкульт Узбекистана. Издание пишет, что начало нынешнему запрету было положено еще в 2023 году. Тогда выступление звезд отменили по "техническим причинам". Об этом авторам рассказали организаторы.

Они также сообщили, что тогда получили письмо от министерства, в котором указывалось, что семейные, супружеские, мужские и женские отношения, которые демонстрируются в шоу, противоречат национальной духовности.

Отмечается, что подобные случаи не являются редкостью - ранее отменили выступления Григория Лепса, Ирины Дубцовой, Дианы Арбениной и Земфиры.

Также, как заявляют организаторы, программы звезд проверяют и даже просят подредактировать, чтобы они соответствовали моральным нормам. Например, комика Алексея Щербакова попросили убрать некоторые шутки из его концерта.

Как заявили организаторы, они теряют до 90% доходов из-за подобных запретов.

На официальном сайте Comedy Club Production говорится, что шоу "Comedy Club" появилось в эфире ТНТ в 2005 году. Создатели шоу: Артур Джанибекян, Арташес Саркисян, Гарик Мартиросян, Артак Гаспарян, Артур Тумасян, Павел Воля, Гарик Харламов.

Отмечается, что шоу славилось смелыми шутками, актуальными темами и неожиданными гостями.

В 2017 году Comedy Club получил премию ТЭФИ в номинации "Юмористическая программа".

