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Сыгравшей султана Сулеймана турецкий актер осужден по делу о протестах в Стамбуле

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Халит Эргенч
Халит Эргенч. Фото: Anadolu/Getty Images

Актер, сыгравший султана Сулеймана в сериале "Великолепный век" получил тюремный срок в Турции - его судили по делу о протестах в парке Гези, передает NUR.KZ со ссылкой на Anadolu.

Стамбульский суд приговорил актера Халита Эргенча, известного по роли султана Сулеймана I в сериале "Великолепный век", к 1 году и 10 месяцам лишения свободы за дачу ложных показаний в ходе расследования по делу о протестах в парке Гези.

По данным издания, изначально суд вынес решение о наказании в виде 2 лет и 3 месяцев тюрьмы. Однако срок был сокращен с учетом уважительного поведения Эргенча в судебном процессе.

Позже суд отложил оглашение приговора с учетом отсутствия у актера судимости. Таким образом Эргенч получил условный срок.

Добавим, согласно информации с сайта IMDb, Халит Эргенч родился в семье актера эпохи Йешилчама Сайта Эргенча 30 апреля 1970 года в Стамбуле. Он получил среднее образование в средней школе имени Ататюрка в Бешикташе в 1989 году и поступил в Стамбульский технический университет, чтобы изучать морскую инженерию. Он окончил факультеты оперетты и музыкального театра Университета изящных искусств имени Мимара Синана. Он зарабатывал на жизнь, работая оператором компьютера и маркетологом. Некоторое время он работал бэк-вокалистом и танцором у Ажды Пеккан и Лемана Сэма.

В 1996 году Эргенч начал играть в театре Dormen и сыграл свою первую главную роль в мюзикле "Король и я". Он зарекомендовал себя на телевидении, сыграв в сериале "Кара Мелек".

В 2011 году он снимался в роли Сулеймана Великолепного в популярном сериале Muhtesem Yüzyil до 2014 года.

Отмечается, что Эргенч участвовал в протестах в Гези в 2013 году, появляясь на газетных фотографиях в футболке с Бобом Марли и хирургической маске для защиты от слезоточивого газа. Его присутствие сделало копию интересной, так как он одновременно играл роль одного из выдающихся лидеров Османской империи в сериале Muhtesem Yüzyil и в то же время он протестовал против действий правительства, очень заинтересованного в прославлении османской славы. Впоследствии Эргенча вместе с другими культурными лидерами вызвали на встречу с премьер-министром Турции Тайипом Эрдоганом

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2248581-sygravshey-sultana-suleymana-tureckiy-akter-osuzhden-po-delu-o-protestah-v-stambule/