Режиссер и актер "Рэкетира 3" обратились к кыргызстанцам после снятия фильма с проката (видео)

Режиссер Акан Сатаев и актер Саят Исембаев, работавшие над фильмом "Рэкетир 3", записали видеообращение к жителям Кыргызстана, передает NUR.KZ.

Видеообращение опубликовано на Instagram-странице исполнителя главной роли в кинокартине.

"К сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, наш фильм "Рэкетир. Новые времена" был отозван с проката во всех кинотеатрах Кыргызстана. В связи со сложившейся ситуацией приносим искренние извинения перед зрителями братского народа", - говорится в подписи к посту.

Акан Сатаев отметил, что только сегодня днем узнал о том, что фильм был снят с проката в кыргызстанских кинотеатрах.

"Эта новость нас огорчает, удивляет, мягко говоря, потому что мы не знаем причин. До нас доходят какие-то слухи, которые сейчас муссируются в интернете. Одна из них – якобы наш фильм пропагандирует насилие, бандитизм, криминал. Ни в коем случае. Вся наша трилогия говорит об одном: путь бандитизма и криминал – это тупиковый путь", – пояснил казахстанский режиссер.

А актер Саят Исембаев поблагодарил кыргызстанцев за уважение и отметил, что тоже ценит кыргызстанских зрителей.

"Я сегодня прочитал новость такую, что якобы отношение к нашему фильму имеет Руслан Кольбаев (сын криминального авторитета Камчы Кольбаева – прим. ред.). Я с уверенностью хочу сказать, что Руслан никакого отношения к нашему фильму не имеет, он был просто приглашенным, как и все другие", – прокомментировал слухи Исембаев.

В завершение актер обратился к руководству Кыргызстана и попросил с пониманием отнестись к тем, кто работал над фильмом, и тем, кто хотел его увидеть.

"Жители Кыргызстана давно ждали наш фильм. Чтобы вы открыли сеансы и показ нашего фильма. Рахмет", – заключил Исембаев.

Напомним, сегодня стало известно, что казахстанский фильм "Рэкетир: новые времена" режиссера Акана Сатаева отозвали из проката в Кыргызстане. Точная причина отмены показа не сообщается, однако кыргызстанские СМИ пишут, что ранее депутаты выступали с критикой в адрес картин, пропагандирующих "бандитскую идеологию", и требовали запретить их показ.

Добавим, что "Рэкетир: новые времена" - казахстанская криминальная драма, третья часть из серии фильмов "Рэкетир". Первые два фильма этой серии вышли в 2007 и 2015 годах.

На официальной странице фильма в указано, что "Рэкетир: Новые времена" за первые четыре дня проката в Казахстане собрал почти 600 миллионов тенге, установив новый рекорд в казахстанском кино.