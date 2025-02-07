Обвиненная в краже средств Наоми Кэмпбелл собирается восстановить репутацию через суд

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл оказалась в центре скандала - манекенщицу обвинили в краже денег, однако знаменитость заявила, что невиновна, и собирается доказать это, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

"Черная пантера" Наоми Кэмпбелл попала в скандал из-за благотворительного фонда Fashion for Relief, который она основала 20 лет назад.

Ее обвинили в том, что всего лишь 20% средств, поступающих в фонд шли на расходы по улучшению условий жизни малообеспеченных слоев населения, все остальное якобы было растрачено на шикарную жизнь - частные перелеты, дорогие отели и много другое.

Такое обвинение было выдвинуто организацией Charity Commission, которая регулирует работу подобных фондов. Весной прошлого года модель и ее подруг, Бианку Хеллмич и Веронику Чоу отстранили от управления фондом.

Однако Кэмпбелл заявила, что не совершала никаких финансовых махинаций, добавив, что она не контролировала благотворительную деятельность, передав бразды правления в руки юристов и партнеров.

Она собирается обжаловать запрет на участие в благотворительных организациях через суд и обеспечить, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

"Как я уже говорила ранее, я никогда не занимался благотворительной деятельностью ради личной выгоды и никогда не буду этого делать", - заключила Наоми.

Представители модели утверждают, что документы, представленные в комиссию, создали ложное впечатление о ее участии в управлении британской благотворительной организацией, а также свидетельствуют о наличии поддельной учетной записи электронной почты, которая, по их словам, использовалась для того, чтобы выдавать себя за Кэмпбелл в общении с адвокатами.