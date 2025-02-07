Обвиненная в краже средств Наоми Кэмпбелл собирается восстановить репутацию через суд
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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл оказалась в центре скандала - манекенщицу обвинили в краже денег, однако знаменитость заявила, что невиновна, и собирается доказать это, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.
"Черная пантера" Наоми Кэмпбелл попала в скандал из-за благотворительного фонда Fashion for Relief, который она основала 20 лет назад.
Ее обвинили в том, что всего лишь 20% средств, поступающих в фонд шли на расходы по улучшению условий жизни малообеспеченных слоев населения, все остальное якобы было растрачено на шикарную жизнь - частные перелеты, дорогие отели и много другое.
Такое обвинение было выдвинуто организацией Charity Commission, которая регулирует работу подобных фондов. Весной прошлого года модель и ее подруг, Бианку Хеллмич и Веронику Чоу отстранили от управления фондом.
Однако Кэмпбелл заявила, что не совершала никаких финансовых махинаций, добавив, что она не контролировала благотворительную деятельность, передав бразды правления в руки юристов и партнеров.
Она собирается обжаловать запрет на участие в благотворительных организациях через суд и обеспечить, чтобы виновные были привлечены к ответственности.
"Как я уже говорила ранее, я никогда не занимался благотворительной деятельностью ради личной выгоды и никогда не буду этого делать", - заключила Наоми.
Представители модели утверждают, что документы, представленные в комиссию, создали ложное впечатление о ее участии в управлении британской благотворительной организацией, а также свидетельствуют о наличии поддельной учетной записи электронной почты, которая, по их словам, использовалась для того, чтобы выдавать себя за Кэмпбелл в общении с адвокатами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2218719-obvinennaya-v-krazhe-sredstv-naomi-kempbell-sobiraetsya-vosstanovit-reputaciyu-cherez-sud/