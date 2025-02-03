После скандального появления на "Грэмми" Канье Уэст выложил фото жены в "голом платье" в соцсети

Американский рэпер Канье Уэст с супругой Бьянкой Цензори шокировали публику на церемонии вручения "Грэмми". Бьянка была в прозрачном платье без белья, артист выложил фото жены в соцсети, передает NUR.KZ.

"Голое платье" Бьянки, в котором она появилась на красной дорожке премии без белья, смутило публику, но не ее супруга. Рэпер даже выложил фото жены в своем Instagram, что вызвало бурю обсуждений среди пользователей соцсети.

"Любовная история", - подписал он.

Пост Канье Уэста. Скрин: instagram.com/ye

"Да, почему бы тебе не запостить себя голым вместо этого", "Бедная девушка", "Это не любовь", "Больше похоже на хоррор-историю", - пишут комментаторы.

Как отмечает Variety, в этом году Канье был номинирован на лучшую рэп-композицию. Проходя по ковровой дорожке, его жена Бьянка Цензори сняла шубу, представ перед публикой в прозрачном платье, в котором она оставалась полностью обнаженной для камер.

Тем временем Канье был в черной футболке, штанах и черных солнцезащитных очках.

"После появления на красной дорожке Уэста и Цензори не было видно внутри зала. В Интернете распространились сообщения о том, что пару выгнали с мероприятия, на которое они якобы не были приглашены официально.

Однако источник, близкий к "Грэмми", оспорил этот слух, заявив, что это "неправда". Уэст просто "прошел по ковровой дорожке, сел в машину и уехал", - пишет издание.

Ранее экс-помощница обвинила Канье Уэста в изнасиловании на вечеринке Пи Дидди.