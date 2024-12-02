Звезда фильмов о Гарри Поттере обязан выплатить миллионный штраф в Британии

Актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, проиграл судебную тяжбу с британскими налоговыми органами и обязан выплатить штраф в размере 2,3 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Налоговые разбирательства начались в 2019 году, когда Королевское управление по доходам и таможенным сборам выявило ошибку в налоговой декларации актера за 2012 год.

Гринт классифицировал 4,5 млн фунтов, которые заработал на остаточных доходах от фильмов (включая продажу DVD, стриминг и телеправа), как капитальные активы, облагаемые налогом по низкой ставке. Налоговые органы настаивали, что эти средства должны облагаться по более высокой ставке.

Адвокаты Гринта подали апелляцию, но судья Харриет Морган постановила, что деньги подлежат налогообложению. Таким образом, актера обязали выплатить штраф и налоги в полном объеме.