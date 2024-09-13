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Новости русской службы Би-би-си

Джастин Тимберлейк пошел на сделку с прокурорами после ареста за нетрезвое вождение. Он признал вину в менее серьезном нарушении

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Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк. Фото: Michael Buckner/Billboard via Getty Images

Джастин Тимберлейк принял сделку с прокурорами, чтобы избежать наказания за пьяное вождение.

Тимберлейк заявил об этом лично в суде в штате Нью-Йорк.

Поп-звезда Джастин Тимберлейк согласился на сделку с правосудием. Он обязался признать вину в вождении с пониженной способностью к управлению автомобилем – это не уголовная статья, в отличие от вождения в нетрезвом состоянии. За пьяное вождение в штате Нью-Йорк можно получить до года тюрьмы.

Также Тимберлейк заплатит штраф в 500 долларов, к которому в его случае добавят еще 260 долларов, выполнит 25 часов общественных работ и сделает публичное обращение о безопасности дорожного движения.

Десятикратный лауреат «Грэмми» был арестован 18 июля в районе Хэмптонов (несколько элитных дачных поселков в штате Нью-Йорк) за то, что не ехал по своей полосе и не остановился на знаке «стоп».

В полицейском протоколе было записано, что глаза у артиста были налиты кровью и остекленели, а «дыхание источало сильный запах алкогольного напитка». Пройти дыхательный тест на алкоголь Тимберлейк отказался, а иные тесты на трезвость он провалил.

Тем не менее, вначале адвокаты певца настаивали на его невиновности. Он утверждал, что выпил одно мартини и ехал вслед за друзьями домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2161276-dzhastin-timberleyk-poshel-na-sdelku-s-prokurorami-posle-aresta-za-netrezvoe-vozhdenie-on-priznal-vinu-v-menee-sereznom-narushenii/

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