"Никто не лишит меня голоса": Лариса Долина эмоционально обратилась к публике после скандала с мошенниками

Известная певица Лариса Долина опубликовала эмоциональный пост в своем Instagram-аккаунте после того, как стала жертвой мошенников и потеряла около 200 млн рублей, передает NUR.KZ.

"Мой голос - мой жизненный стимул, моя сила, главная составляющая, мой выход во вселенную и мое обращение к тем, то готов меня слушать. Мой голос - мое достояние, нутро, моя главная мотивация выходить на сцену… Можно лишить меня всех материальных благ, но никто не лишит меня моего голоса! Бог дал! Бог взял!" - написала Долина в соцсети.

Напомним, в августе появилась информация, что Ларису Долину обманули мошенники: убедили продать квартиру и положить деньги на их счет. Певица подтвердила информацию. Ущерб в российском МВД оценили более чем в 200 млн рублей (более 1,05 млрд тенге - прим. ред.).

"В отношении меня совершили очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительно следствием установлено, что мошенники <...> выложили в соцсетях якобы от меня обращение, чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды", - заявила певица.