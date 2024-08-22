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"Не переводила, а вдохновилась": российская певица ответила на обвинения в плагиате хита Ерке Есмахан

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Твоя Лила
Твоя Лила. Фото: instagram.com/tvoya.lila

Российская певица, выступающая под сценическим именем Твоя Лила, выпустила песню "В Санкт-Петербурге", которая напомнила пользователям Сети хит Ерке Есмахан "Қайда?", передает NUR.KZ.

"В Санкт-Петербурге нет и в Краснодаре тоже. В Казани тебя не нашла среди прохожих. В Новосибирске нет. Да и в Самаре тоже. А может, в Челябинске или в Воронеже", - поется в припеве песни, которую на днях презентовала Твоя Лила.

Не все оценили музыкальную новинку. Некоторые посчитали, что ее песня схожа с хитом Ерке Есмахан.

"Плагиат казахстанской певицы", "Перевести казахскую песню на русский и добавить российские города вместо казахстанских, браво!", "Теперь можно переводить чужие песни на свой язык и выпускать релизы? Тогда все скоро станут звездами", "Неужели фантазии нет?", "По мелодии сразу понятно, что это чуть подкорректированная песня нашей казахстанской певицы Erke Esmahan", - написали пользователи соцсети в комментариях.

"Ну плагиата тут нет, а идея одна, это да. Вообще не переводила. Наверное, вдохновилась больше, ведь Ерке - крутая певица, да еще и моя однокурсница", - ответила Твоя Лила на обвинения.

Отметим, что клип на хит Ерке Есмахан "Қайда?" был выпущен в YouTube 7 лет назад и набрал 161 млн просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2151897-ne-perevodila-a-vdohnovilas-rossiyskaya-pevica-otvetila-na-obvineniya-v-plagiate-hita-erke-esmahan/

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