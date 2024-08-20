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"Со следами побоев и в одних трусах": еще один казахстанский певец оскандалился в Сети

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Алтынбек Ташимбетов
Алтынбек Ташимбетов. Фото: instagram.com/altynbek_tashimbetov/

Казахстанского исполнителя Алтынбека Ташимбетова ждет суд по факту распития спиртных напитков и проявления неуважения к деятельности медработников, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Алматы.

В Telegram-канале "Kozachkov offside" сегодня опубликовали фотографию, на которой, по данным авторов поста, изображен казахстанский певец Алтынбек Ташимбетов.

"В понедельник скорая привезла его в центральную городскую клиническую больницу Алматы со следами побоев и в одних трусах.

Малоизвестный исполнитель повел себя, как большая звезда, поэтому устроил скандал в приемном покое, разбил стекло на ресепшен и оскорбил дежурную медсестру. Утихомирили его полицейские, приехавшие на помощь", - сказано в посте.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы прокомментировали публикацию.

"В отношении правонарушителя собраны материалы административного производства по ст.440 КРКобАП и ст.80-1 ч.2 КРКобАП. Материал для принятия решения будет направлен в суд", - сообщили в пресс-службе.

Добавим, что статья 440 Кодекса об административных правонарушениях подразумевает собой распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. По данной статье предусмотрено наказание в виде 5 МРП (18 460 тенге).

Во втором случае, втором пункте статьи 80-1 КоАП РК, речь идет о проявлении неуважения к медицинским и (или) фармацевтическим работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, демонстрации неприличных жестов (знаков) и предметов, в том числе с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, непристойном поведении, оскорбительном приставании.

Данная статья влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо административный арест на срок до десяти суток.

Напомним, ранее в Сети появилась информация об инциденте с участием популярного певца Кайрата Нуртаса, на исполнителя завели дело. В суде певец рассказал о том, что случилось на борту самолета. По словам певца, потасовку начал не он. Нуртас заявил, что сначала его схватили за голову и ударили, а он уже бил в ответ.

Решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, совершенного повторно.

При этом мужчину, с которым подрался исполнитель, тоже привлекли к ответственности. Его арестовали на 10 суток. Также родной брат Кайрата Нуртаса Зангар высказывался об аресте артиста.

Позже в Сети появилась информация о задержании Абдижаппара Алкожи в городе Қонаев. Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов прокомментировал произошедшее.

После данных ситуаций министр культуры и информации РК Аида Балаева высказалась об участившихся случаях "некорректного, а зачастую незаконного поведения известных деятелей культуры".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2151259-so-sledami-poboev-i-v-odnih-trusah-eshche-odin-kazahstanskiy-pevec-oskandalilsya-v-seti/

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