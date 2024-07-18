"Зачем загрязнять природу?": вышедший на свободу Абдижаппар Алкожа смутил Казнет (видео)

Арестованный на 10 суток исполнитель Абдижаппар Алкожа вышел на свободу и опубликовал многозначительное видео в соцсети, однако посыл артиста поняли не все, передает NUR.KZ.

6 июля появилась информация о задержании Абдижаппара Алкожи - тогда в ДП Алматинской области подтвердили, что исполнителя арестовали на 10 суток за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа.

Выйдя на свободу, артист опубликовал первое видео после ареста в соцсети. На кадрах можно увидеть, как Абдижаппар, сидя на рельсах железной дороги, сжигает вещи, похожие на те, в которых его взяли под стражу. После этого он разбил арбуз о рельсы, откусил кусок и выбросил остаток в сторону.

Публикацию Алкожа сопроводил грустным стихотворением на казахском языке и хэштегом "воля".

"Зачем загрязнять природу и землю, по которой ходишь?", "Не нашел другого места для сжигания вещей?", "Интересные вы, сами натворите дел, а потом еще и обижаетесь! Перед законом все равны", - написали подписчики в комментариях под роликом.