На Netflix подали в суд из-за образа героини сериала "Олененок"

Netflix столкнулась с судебным иском от жительницы Шотландии, которая утверждает, что она стала прототипом персонажа сериала "Олененок", передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Согласно иску, поданному в Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, Фиона Харви требует от Netflix возмещения денежного ущерба, который может превысить 170 млн долларов.

В иске говорится, что персонаж популярного сериала "Олененок" по имени Марта был списан с личности Харви, а многие факты были искажены. Сериал рассказывает историю мужчины, который стал объектом сталкинга женщины намного старше себя. Создателем сериала и исполнителем главной роли является британский комик Ричард Гэдд, который заявил, что история основана на его личном жизненном опыте.

Ричард Гэдд не ответил на просьбу журналистов о комментарии, а представитель Netflix заявил, что компания будет защищать право создателя сериала делиться своим видением истории.

"Мы намерены защитить свои права и права создателя сериала", — заявил представитель компании.

Имя Фионы Харви не упоминается в титрах, и никто из создателей шоу не говорил, что именно она стала прототипом Марты. Однако в иске утверждается, что в сериале был дословно воспроизведен один из ее постов в соцсети, который смогли найти зрители шоу. Согласно иску, интернет-пользователи достаточно легко идентифицировали Фиону Харви и начали засыпать ее сообщениями с угрозами.

При этом по сюжету сериала персонаж по имени Марта имеет судимость за сталкинг. Фиона Харви не имеет судимости и никогда не отбывала срок в тюрьме.