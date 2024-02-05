Выигравшего три "Грэмми" рэпера арестовали прямо на церемонии награждения

Американского рэпера Киллер Майка задержали на церемонии вручения премии "Грэмми" сразу после того, как он получил три награды, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Рэп-исполнитель Киллер Майк был задержан на церемонии вручения премии "Грэмми-2024" после победы в трех номинациях.

На видео, опубликованном The Hollywood Reporter, видно, как полицейские сопровождают Майка в наручниках за кулисами премии.

Представитель полиции Лос-Анджелеса Майк Лопес заявил, что задержание артиста произошло из-за драки, которую тот предположительно устроил на арене.

Сообщается, что Майкла Рендера (настоящее имя рэпера - прим. ред.) отпустили под подписку о невыезде через несколько часов после ареста. Он предстанет перед судом Лос-Анджелеса 29 февраля.

Незадолго до инцидента Киллер Майк получил сразу три статуэтки "Грэмми": за лучшее рэп-исполнение, лучшую рэп-песню и лучший рэп-альбом.