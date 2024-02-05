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Выигравшего три "Грэмми" рэпера арестовали прямо на церемонии награждения

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Рэпер Киллер Майк
Рэпер Киллер Майк. Фото: Instagram @killermike. Скрин: @hollywoodreporter

Американского рэпера Киллер Майка задержали на церемонии вручения премии "Грэмми" сразу после того, как он получил три награды, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Рэп-исполнитель Киллер Майк был задержан на церемонии вручения премии "Грэмми-2024" после победы в трех номинациях.

На видео, опубликованном The Hollywood Reporter, видно, как полицейские сопровождают Майка в наручниках за кулисами премии.

Представитель полиции Лос-Анджелеса Майк Лопес заявил, что задержание артиста произошло из-за драки, которую тот предположительно устроил на арене.

Сообщается, что Майкла Рендера (настоящее имя рэпера - прим. ред.) отпустили под подписку о невыезде через несколько часов после ареста. Он предстанет перед судом Лос-Анджелеса 29 февраля.

Незадолго до инцидента Киллер Майк получил сразу три статуэтки "Грэмми": за лучшее рэп-исполнение, лучшую рэп-песню и лучший рэп-альбом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2059173-vyigravshego-tri-gremmi-repera-arestovali-pryamo-na-tseremonii-nagrazhdeniya/

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