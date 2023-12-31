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"У тебя два больших пальца?": Ким Кардашьян высмеяли из-за неумелого фотошопа

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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян высмеяли в Сети за нелепую ретушь на новых снимках - пользователи заметили на одной из фотографий два больших пальца на руке, передает NUR.KZ.

Ким опубликовала снимки с празднования Рождества в своем профиле в Instagram. Знаменитость отметила праздник в кругу семьи.

Кардашьян сфотографировалась с детьми на фоне рождественской елки.

Для семейного вечера бизнесвумен надела белое облегающее платье с открытыми плечами, а ее наследница — белые брюки и куртку, оформленную сияющими стразами.

Рука Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

На одном размещенном фото она запечатлена вместе со своей 10-летней дочерью Норт Уэст - именно этот снимок привлек внимание подписчиков. Если присмотреться, можно увидеть на руке Ким два больших пальца - последствия неудачной ретуши фото.

"Почему у тебя два больших пальца?", "Ким потерпела неудачу с фотошопом", "Почему ты все еще продолжаешь так сильно редактировать свои снимки? Ты и без этого хороша", "Зачем тебе два пальца?" - писали пользователи соцсети.

По информации IMDb, Ким Кардашьян родилась в Лос-Анджелесе в семье Крис Дженнер (урожденной Кристен Мэри Хоутон) и адвоката Роберта Кардашьяна.

Ким стала популярна после премьеры хитового реалити-шоу E! Entertainment "Семейство Кардашьян".

В сериале рассказывается о семье Кардашьян/Дженнер, в которую входят ее отчим Кейтлин Дженнер, мать Ким, братья и сестры Куртни Кардашьян, Хлоя Кардашьян, Роб Кардашьян, а также младшие сводные сестры Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер. Шоу стало самой рейтинговой программой на канале E! Network. У него также есть спин-офф "Кортни и Ким в Нью-Йорке".

Большого успеха Ким достигла в бизнесе, который связан с индустрией красоты и моды. У нее есть своя линия одежды, косметики, ювелирных украшений и парфюма. Также Кардашьян является лицом ряда известных брендов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2053224-u-tebya-dva-bolshih-paltsa-kim-kardashyan-vysmeyali-iz-za-neumelogo-fotoshopa/

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