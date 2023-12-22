Экс-ассистентка обвинила Вина Дизеля в сексуальных домогательствах
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Бывшая ассистентка голливудского актера Вина Дизеля подала на него в суд, обвинив звезду "Форсажа" в сексуальных домогательствах, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Аста Джонассон, обратившаяся с гражданским иском в Верховный суд Лос-Анджелеса, утверждает, что в 2010 году, когда шли съемки фильма "Форсаж 5", актер приставал к ней в номере отеля в Атланте, несмотря на ее протесты.
Бывшая ассистентка кинозвезды заявила, что он прижал ее всем телом к стенке, после того, как она закричала и побежала в ванную, пишет телеканал.
"Никто не является слишком известным или влиятельным, чтобы уклониться от правосудия", - написала она в заявлении.
Джонассон также выдвинула обвинение в адрес компании Вина Дизеля One Race Productions и его сестры Саманты Винсент, которая была главой компании, в создании враждебной рабочей среды и незаконном увольнении.
По ее словам, Саманта уволила ее через несколько часов после произошедшего в отеле. Аста Джонассон требует наложения штрафа в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение.
Адвокат Вина Дизеля Брайан Фридман заявил, что актер не согласен с обвинениями экс-сотрудницы, которая проработала всего 9 дней.
"Вин Дизель категорически отрицает это утверждение", - отметил адвокат.
Фридман заявил, что актер впервые слышит об инциденте 13-летней давности, о котором упоминается в иске.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2052077-eks-assistentka-obvinila-vina-dizelya-v-seksualnyh-domogatelstvah/