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Экс-ассистентка обвинила Вина Дизеля в сексуальных домогательствах

Опубликовано:

Вин Дизель
Вин Дизель. Фото: instagram.com/vindiesel

Бывшая ассистентка голливудского актера Вина Дизеля подала на него в суд, обвинив звезду "Форсажа" в сексуальных домогательствах, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Аста Джонассон, обратившаяся с гражданским иском в Верховный суд Лос-Анджелеса, утверждает, что в 2010 году, когда шли съемки фильма "Форсаж 5", актер приставал к ней в номере отеля в Атланте, несмотря на ее протесты.

Бывшая ассистентка кинозвезды заявила, что он прижал ее всем телом к стенке, после того, как она закричала и побежала в ванную, пишет телеканал.

"Никто не является слишком известным или влиятельным, чтобы уклониться от правосудия", - написала она в заявлении.

Джонассон также выдвинула обвинение в адрес компании Вина Дизеля One Race Productions и его сестры Саманты Винсент, которая была главой компании, в создании враждебной рабочей среды и незаконном увольнении.

По ее словам, Саманта уволила ее через несколько часов после произошедшего в отеле. Аста Джонассон требует наложения штрафа в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение.

Адвокат Вина Дизеля Брайан Фридман заявил, что актер не согласен с обвинениями экс-сотрудницы, которая проработала всего 9 дней.

"Вин Дизель категорически отрицает это утверждение", - отметил адвокат.

Фридман заявил, что актер впервые слышит об инциденте 13-летней давности, о котором упоминается в иске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2052077-eks-assistentka-obvinila-vina-dizelya-v-seksualnyh-domogatelstvah/

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