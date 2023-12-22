Экс-ассистентка обвинила Вина Дизеля в сексуальных домогательствах

Бывшая ассистентка голливудского актера Вина Дизеля подала на него в суд, обвинив звезду "Форсажа" в сексуальных домогательствах, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Аста Джонассон, обратившаяся с гражданским иском в Верховный суд Лос-Анджелеса, утверждает, что в 2010 году, когда шли съемки фильма "Форсаж 5", актер приставал к ней в номере отеля в Атланте, несмотря на ее протесты.

Бывшая ассистентка кинозвезды заявила, что он прижал ее всем телом к стенке, после того, как она закричала и побежала в ванную, пишет телеканал.

"Никто не является слишком известным или влиятельным, чтобы уклониться от правосудия", - написала она в заявлении.

Джонассон также выдвинула обвинение в адрес компании Вина Дизеля One Race Productions и его сестры Саманты Винсент, которая была главой компании, в создании враждебной рабочей среды и незаконном увольнении.

По ее словам, Саманта уволила ее через несколько часов после произошедшего в отеле. Аста Джонассон требует наложения штрафа в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение.

Адвокат Вина Дизеля Брайан Фридман заявил, что актер не согласен с обвинениями экс-сотрудницы, которая проработала всего 9 дней.

"Вин Дизель категорически отрицает это утверждение", - отметил адвокат.

Фридман заявил, что актер впервые слышит об инциденте 13-летней давности, о котором упоминается в иске.