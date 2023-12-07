Попавшая в аварию Лада Дэнс задолжала крупную сумму налоговой службе
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Российской певице Ладе Дэнс могут заблокировать счета, поскольку исполнительница задолжала налоговой службе почти миллион рублей, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Как утверждает издание, артистка должна выплатить Федеральной налоговой службе России 968 тысяч рублей (около 4 млн 800 тыс. тенге - прим. ред.).
"Долг Дэнс перед ФНС России висит уже минимум три недели", - поясняет SHOT.
Если певица не погасит долг, то ей могут заблокировать счета или не выпустят за границу, отмечается в сообщении.
Напомним, этим летом Лада Дэнс попала в аварию, в результате которой получила черепно-мозговую травму. Спустя время она смогла пообщаться с родными и сделать первое фото из больницы.
Она также сумела выйти на связь с подписчиками. В больнице ее посетил телеведущий Андрей Малахов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2049634-popavshaya-v-avariyu-lada-dens-zadolzhala-krupnuyu-summu-nalogovoy-sluzhbe/