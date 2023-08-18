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Андрей Малахов посетил в больнице попавшую в ДТП Ладу Дэнс (фото)

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Лада Дэнс
Лада Дэнс. Фото: instagram.com/lada_dance_official

Телеведущий Андрей Малахов поделился в своем Telegram-канале фото, снятыми в больнице во время его встречи с 56-летней Ладой Дэнс. Певица попала в ДТП в начале августа, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что попавшая в ДТП Лада Дэнс смогла пообщаться с родными и сделать первые фото из больницы. Авария произошла в подмосковном Подольске 5 августа, столкнулись три авто. Артистка, сидевшая в такси, получила черепно-мозговую травму.

Несколько дней назад певица впервые вышла на связь с подписчиками в соцсети. Она отметила, что очень ценит поддержку своих фанатов, читает их письма, которые дарят ей силы в трудный период жизни.

Лежащую в частной клинике Ладу Дэнс посетил Андрей Малахов. Он разместил в соцсети снимки, снятые в палате, и подписал их.

"Лада, держись! Скоро в эфире", - отметил он.

На кадрах видно, как Малахов целует руку артистке. Видно, что встреча сильно растрогала и саму певицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2033081-andrey-malahov-posetil-v-bolnitse-popavshuyu-v-dtp-ladu-dens-foto/

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