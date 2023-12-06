Забастовка голливудских актеров официально завершилась

Голливудские актеры проголосовали за ратификацию соглашения со студиями, таким образом, окончательно завершив забастовку, начавшуюся четыре месяца назад, передает Quartz.

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В одобрении трехлетнего контракта членами Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио не было уверенности, поскольку некоторые видные члены выразили несогласие со сделкой, о которой договорились лидеры профсоюза.

Результат голосования, начавшегося 13 ноября и завершившегося 5 декабря, показывает, что 78% актеров проголосовали за ратификацию соглашения.

Этот результат далек от почти единодушного одобрения, однако он является важным для всей индустрии, поскольку означает, что работа над проектами, которая была заморожена из-за забастовки, возобновится. Это соглашение официально завершает самый бурный год голливудских профсоюзов за последние полвека.

2023 год можно назвать годом двух исторических забастовок, которые потрясли всю индустрию. Отказ от соглашения означал бы возвращение за стол переговоров и, вместе с тем, возможность возобновления забастовки.