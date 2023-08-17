Disney столкнулась с судебным иском после выхода на экраны "Аватар: Путь воды"

Disney+. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Компания TSG Entertainment, которая финансировала выход таких фильмов, как "Аватар: Путь воды" и "Дэдпул", подала в суд на киностудию Twentieth Century Fox, а также материнскую компанию студии Disney за предполагаемое нарушение условий контракта, передает The Wall Street Journal.

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В иске, поданном TSG в Верховный суд Лос-Анджелеса, утверждается, что киностудия, принадлежащая Disney, намеренно удерживает прибыль, чтобы повысить популярность собственных стриминговых платформ Hulu и Disney+.

По данным TSG, неправомерные действия студии лишили компанию-инвестора денежных средств. Таким образом, TSG пришлось отказаться от вложений в другие фильмы, поскольку у компаний не было средств для инвестирования. TSG заявила, что за последнее десятилетие потратила 3,3 млрд долларов на совместное финансирование более 140 фильмов Twentieth Century Fox, включая оскаровских номинантов "Скрытые фигуры", "Кролик Джоджо", "Форма воды" и "Банши из Инишерина".

В иске TSG говорится, что Disney и студия Twentieth Century Fox использовали все голливудские бухгалтерские уловки, чтобы лишить TSG сотен миллионов долларов. Представители Disney не ответили на запрос о комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2032661-disney-stolknulas-s-sudebnym-iskom-posle-vyhoda-na-ekrany-avatar-put-vody/