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"Ведомости": Казахстан обвинили в поставке пиратских версий "Барби" и "Оппенгеймера" в Россию

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Постер фильма "Барби" на экране в Нью-Йорке
Постер фильма "Барби". Фото: Selcuk Acar/Anadolu Agency/Getty Images

В России из-за санкций не будет официального проката нашумевших фильмов "Барби" и "Оппенгеймер". Однако онлайн-версии картин все же дойдут до России, пишут "Ведомости".

Нашумевшие голливудские новинки "Барби" и "Оппенгеймер" вышли на большие экраны 21 июля. Однако российские зрители еще не скоро смогут их увидеть.

По данным издания, кинокомпании-мейджоры смогли вычислить продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий для больших экранов. Об этом рассказали топ-менеджеры двух крупных киносетей и топ-менеджер кинопрокатной компании.

Поставщиков, по словам одного из собеседников "Ведомостей", было несколько, в том числе и кинотеатры из Казахстана.

"Их удалось вычислить по вотермаркам (цифровым меткам), которые прокатчик ставит при передаче копий фильмов киносетям или кинотеатрам. Также некоторые копии были без меток, что говорит о том, что утечка могла произойти в офисе мейджора в СНГ, или структурах, связанных с ним или задействованных в работе над локализацией фильма", – заявил изданию один из его источников.

При этом официальный дистрибьютор Warner Bros, Universal Pictures и еще ряда студий в Казахстане "SC Distribution" на официальном сайте "Sulpak Cinema" сегодня опубликовал краткий релиз, в котором сказано, что компания не располагает информацией, изложенной в издании "Ведомости".

"Все картины выходят в кинотеатральный прокат в соответствии с репертуарным планом, с соблюдением антипиратских мер", – подчеркнули представители SC Distribution.

Отметим, что "Барби" (2023) – это американская комедия о том, как кукла Барби, вынужденная покинуть идеальный мир кукол, отправляется в мир людей. Создателями фильма стали обладатели номинаций на "Оскар" и"Золотой глобус" режиссеры Грета Гервинг ("Милая Френсис") и Ноа Баумбах ("Кальмар и кит"). Лента вошла в число наиболее ожидаемых новинок года.

Также ранее мы писали о том, что "Оппенгеймер" – это двенадцатый полнометражный фильм Кристофера Нолана, который помогал писать сценарий. Четыре его картины получили "Оскар" в технических номинациях: "Начало" (2010), "Интерстеллар" (2014), "Дюнкерк" (2017) и "Довод" (2020).

Фильм рассказывает о жизни знаменитого американского физика Оппенгеймера. Он был руководителем "Манхэттенского проекта", в рамках которого занимался созданием атомной бомбы.

Напомним, что противостояние этих двух лент, которые вышли в прокат в один день, 21 июля, получило неофициальное название "Барбенгеймер" и ознаменовало возвращение интереса зрителей к киноиндустрии, значительно пострадавшей во время пандемии коронавируса.

По данным компании Warner Bros, после первого уикенда проката "Барби" стал самым успешным фильмом в США и Канаде и собрал в этих странах за пятницу, субботу и воскресенье 155 млн долларов.

При этом намного более серьезный "Оппенгеймер" за эти же три дня выручил в США 92,7 млн долларов, сообщает выпустившая его компания Universal Pictures.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2030322-vedomosti-kazahstan-obvinili-v-postavke-piratskih-versiy-barbi-i-oppengeymera-v-rossiyu/

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