Барбенгеймер: "Барби" победила "Оппенгеймера" (но в выигрыше весь Голливуд)

Райан Гослинг и Марго Роби. Фото: Lia Toby/Getty Images for Warner Bros.

Кинокомедия «Барби», действие которой происходит в мире детских игрушек, стала победителем в битве за зрительские симпатии с фильмом «Оппенгеймер», рассказывающим о создателе американской ядерной бомбы. Противостояние этих двух лент, которые вышли в прокат в один день, 21 июля, получило неофициальное название «Барбенгеймер» и ознаменовало возвращение интереса зрителей к киноиндустрии, значительно пострадавшей во время пандемии коронавируса.

По данным компании Warner Bros, после первого уикенда проката «Барби» стал самым успешным фильмом в США и Канаде и собрал в этих странах за пятницу, субботу и воскресенье 155 млн долларов. При этом намного более серьезный «Оппенгеймер» за эти же три дня выручил в США 92,7 млн долларов, сообщает выпустившая его компания Universal Pictures.

Во всем мире успех «Барби» был еще более впечатляющим: сборы яркой комедии режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях составили 337 млн долларов. При этом зрители во всех странах заплатили за билеты на «Оппенгеймер» 174 млн долларов.

Как отмечает агентство Reuters, два фильма — это практически полная противоположность друг другу: если действие фильма «Барби» происходит в мире игрушек, то трехчасовой «Оппенгеймер» (его хронометраж на час больше, чем у конкурента) режиссера Кристофера Нолана рассказывает драматическую историю ученого, ставшего отцом американской ядерной бомбы.

Но подобная ориентация на достаточно разные аудитории привела к резкому всплеску зрительского интереса к кино в целом.

Проблемы киноиндустрии

До выхода этих двух фильмов продажи билетов в кино этим летом были довольно слабыми: лента о супергерое «Флэш» провалилась, очередная серия эпопеи «Индиана Джонс» показала себя не слишком хорошо, а результаты седьмого по счету фильма «Миссия невыполнима» оказались ниже ожиданий.

В Голливуде также началась забастовка авторов сценария и актеров, которая мешает кинопроизводству (некоторые исполнители ролей в «Оппенгеймере» пошли бастовать прямо во время премьеры фильма).

Все это происходит на фоне общего уменьшения числа людей, посещающих кинотеатры: последним все труднее выдерживать конкуренцию со стриминговыми сервисами.

Но «Барбенгеймер» помог несколько улучшить ситуацию.

По данным американской Ассоциации владельцев кинотеатров, более 200 тыс. американцев купили билеты, чтобы посмотреть оба фильма за один день.

Маркетинговая компания «Барби» при этом была намного более агрессивной: на рынок выпустили сотни тематических продуктов, а некоторые здания в Лондоне в честь премьеры были подсвечены розовым цветом. Многие зрители приходили посмотреть фильм в розовой одежде.

«Пришли все, — цитирует Reuters эксперта в области кинобизнеса Джеффа Бока из компании Exhibitor Relations Co. — Посмотреть эти два фильма захотели представители всех слоев населения — и это именно то, что нужно Голливуду».

Впрочем, число зрителей в кинотеатрах пока все еще не вышло на уровни которые фиксировались до пандемии. И хотя этим летом на рынок было выпущено на 30% больше фильмов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, к середине июля объем сборов на 7% отставал от прошлогодних летних показателей.

В российских кинотеатрах ни «Барби», ни «Оппенгеймер» увидеть нельзя из-за санкций, введенных после вторжения в Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2029765-barbengeymer-barbi-pobedila-oppengeymera-no-v-vyigryshe-ves-gollivud/