Джиджи Хадид выложила пост в соцсети после ареста за хранение марихуаны

Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid

Одну из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид на днях арестовали на Каймановых островах за хранение марихуаны. После скандала супермодель вышла на связь с подписчиками в соцсети.

Как пишет US magazine, 28-летняя Джиджи Хадид "унижена и смущена" после скандального ареста, связанного с марихуаной.

"Ее больше всего беспокоит то, что люди будут интерпретировать это как то, что она плохая мать", - эксклюзивно сообщил изданию инсайдер.

Отметим, что у Джиджи есть двухлетняя дочь, которая родилась в сентябре 2020 года. Ее отцом является певец Зейн Малик.

Джиджи, задержанная за хранение марихуаны на Каймановых островах, была освобождена под залог, а после оштрафована на тысячу долларов.

По словам инсайдера, Джиджи приобрела марихуану легально в Нью-Йорке с медицинской лицензией и не является постоянным ее потребителем, а всего лишь хотела весело провести время в отпуске.

Близкие Хадид не осудили ее за скандал с арестом.

"Белла, Иоланда и Анвар Хадид знают, какая замечательная мама Джиджи, и знают, что она никогда не сделает ничего, что могло бы поставить под угрозу ее семью или дочь.

Они полностью поддерживают ее и любят ее, несмотря ни на что. Джиджи берет на себя ответственность за свои действия, и она просто хочет оставить все это позади", - отмечает источник.

Между тем в своем Instagram Джиджи разместила новый пост.

"Все хорошо, что хорошо кончается", - лаконично написала она, опубликовав кадры с отдыха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2029459-dzhidzhi-hadid-vylozhila-post-v-sotsseti-posle-aresta-za-hranenie-marihuany/